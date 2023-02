Groen is de kikker van de Wetstraat geworden

Maar Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert pleit er wel voor om hiervan te profiteren om een echte verlenging te onderzoeken, en daarom wil hij ook de wet op de kernuitstap afschaffen. Die wet is velen in de Wetstraat een doorn in het oog. Ze is goedgekeurd in 2003 en bepaalt dus - tenzij er anders wordt beslist voor individuele centrales - dat ons land stopt met kernenergie in 2025. Maar Petra De Sutter van Groen wil van geen afschaffing van die wet weten. Ze blijft zeggen dat Groen de partij is die de kernuitstap zal realiseren, weliswaar in stapjes, van 7 centrales naar 5 en zo verder door.