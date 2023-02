Kapel en stuk bos in Paal te koop: "Hopelijk koopt iemand het die er veel aan heeft"

Eigenares Cris Reekmans kocht het bos in 2015: "Dat was bij de geboorte van mijn kleinzoon. De meesten planten dan een boom. Ik dacht, ik doe zot en ik koop een bos", lacht ze. Het bos was jarenlang van haar grootvader Ernest Ariën, maar die heeft zij nooit gekend. "Ik wist pas laat dat dat bos en die kapel van onze familie was, maar na een aantal sterftegevallen moest iemand het overnemen en dan heb ik dat gedaan om het in de familie te houden."