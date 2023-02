Kennedyfietstunnel hele week afgesloten door werken aan liften

"We voeren onderhoudswerken uit aan de liften. De hefkabels van de liften worden uit voorzorg vervangen. Dat is iets dat om de zoveel jaar moet gebeuren", zegt Gilles Van Goethem van het AVW Antwerpen. "Omdat de tunnel voor veiligheidsredenen toch gesloten moet worden, maken we van de gelegenheid gebruik om ook de fietsgoten van de trappen te vernieuwen. De coating wordt aangepakt zodat de grip van de fietsbanden in de goten verbetert."