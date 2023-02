Verdachte van meervoudige moord op vrouw en twee kinderen in Pelt dood aangetroffen na klopjacht

In een appartement aan de Houtmolenstraat in Pelt heeft een man zijn vrouw en haar twee kinderen gedood, waarna hij op de vlucht is geslagen. De lokale politie ging ter plaatse voor de eerste vaststellingen. Het parket van Limburg is verwittigd, waarna een gerechtelijk onderzoek is opgestart.

Er is daarna een zoekactie opgestart om de man te vinden, die voor het drama verantwoordelijk zou zijn. "Er loopt een onderzoek naar een familiedrama, te weten een drievoudige moord", meldt het parket. "De verdachte was na de feiten voortvluchtig, hij werd vanavond echter dood aangetroffen."