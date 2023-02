Leukemiepatiënt Iben (15) onderging baanbrekende kankerbehandeling: "Beste en meest aangename behandeling die ik gekregen heb"

In 2019 werd deze therapie, waarbij witte bloedcellen of T-cellen genetisch worden aangepast om kwaadaardige kankercellen aan te vallen, bij Iben opgestart. Het verloop van die behandeling was te zien in de televisiereeks "Ziekenhuis 24/7". De CAR T-therapie sloeg - in tegenstelling tot de andere therapieën - wel aan. Sinds de behandeling zijn er in het bloed van Iben geen sporen van leukemie meer te vinden. In "De zevende dag" vertelt hij dat het vreemd aanvoelt om terug te kijken naar beelden uit 2019: "Het valt me op hoe snel mijn leven opnieuw veranderd is na de therapie. Ik worstel wel nog met vermoeidheid, maar mentaal zit alles goed."