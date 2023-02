58 jaar oude liefdesbrief gevonden in dak in Heuvelland: wie is de afzender en de mysterieuze Yvette?

De verliefde jongen vermeldde zijn naam onderaan de brief. "Maar die is nog amper leesbaar", vertelt Laurens. "Het gekrabbel lijkt op ‘Hugo’, ‘Luc’ of een verkorte versie van ‘Jean-Luc’. Blijkbaar werkte hij hier ooit. Onze familie weet niet meteen om wie het zou gaan. Ook de identiteit van Yvette blijft voorlopig een mysterie, want haar achternaam staat nergens vermeld. De vraag is of de jongen zijn brief effectief verstuurde naar het meisje en haar ouders, aangezien we hem terugvonden in De Hollemeersch zelf."

De verstopplek maakte vroeger deel uit van de zaal, waar het personeel overnachtte. "Misschien had hij die brief verborgen, zodat die niet in handen van nieuwsgierige of jaloerse collega’s zou vallen. Of misschien was het een probeersel of een kopie en is de echte brief wél verstuurd. We weten het niet."

Laurens doet nu een oproep. "Het zou leuk zijn mochten we deze mensen nog kunnen vinden, zodat we de brief kunnen overhandigen. Wellicht heeft dit een grote nostalgische en emotionele waarde voor hen." Wie tips heeft of weet wie Yvette zou kunnen zijn, mag contact opnemen met Laurens op tel. 057/44.44.06.