Maldegem organiseert wielerweek rond 16e Parkcross

Gisteren opende in het Sint-Annakasteel naast het gelijknamige park een wielerexpo. Op de gratis tentoonstelling, die loopt tot 26 februari, krijg je inzicht in de beroepsrenners uit Maldegem, de geschiedenis van de Belgische veldritsport en 15 jaar Parkcross. Schepen van Sport Peter Van Hecke (N-VA): "In deze wielerexpo blikken wij met trots terug op Maldegemse ex-renners. Namen zoals André Geirland, Rudy Matthijs en Roger Verplaetse zullen onder andere de revue passeren. Voor velen onder jullie zijn dit klinkende namen. Voor anderen juist de uitgelezen kans om ze hier te ontdekken." Maar de tentoonstelling zet ook jong talent in de kijker met onder meer Emiel Verstrynge, en ook andere jonge renners komen aan bod.

Zaterdagavond werd de wielerweek al afgetrapt met een wielerquiz. Vandaag kunnen de jongste liefhebbers van het veldrijden al eens kennis maken met het parcours van de Parkcross tijdens een Dikke Banden Race. Er staat ook nog een B-cross voor amateur- en jeugdrenners op het programma. "Nieuwelingen, junioren, beloften, elites zonder contract en masters, er is een wedstrijd voor elke leeftijdscategorie. In het Sint-Annapark wordt ook een groot scherm voorzien waar men het WK in Hoogerheide live zal kunnen volgen", vertelt de schepen.

Wie wat wil bijleren is maandag welkom op het Wielercafé. VRT-sportjournalist Tom Boudeweel nodigt dan (ex-)wielrenners uit voor een babbel waarbij zal teruggekeken worden op het WK veldrijden en vooruitgekeken naar de Parkcross op woensdag. "Traditiegetrouw vormt het Sint-Annapark die dag het decor voor de eerste cross na het wereldkampioenschap en dat is dit jaar niet anders. Redenen genoeg om er een groot wielerfeest van te maken", voorspelt schepen Van Hecke.

De Maldegemse Wielerweek wordt afgesloten met een Kidsparkcross voor scholen (9 en 10 februari), Parkcross4Fun voor Maldegemse wielerclubs en individuele recreanten (11 februari) en een Parkcross voor jongeren (12 februari).