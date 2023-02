Oekraïense president Zelenski: "Het gaat moeilijk in de Donetskregio, hevige gevechten bezig"

De Russische troepen hebben de afgelopen weken voorzichtige vooruitgang geboekt in het oosten van het land, waar het gros van de gevechten zich momenteel afspeelt. Het zwaartepunt ligt momenteel in en rond de strategisch belangrijke stad Bachmoet. Die stad is een belangrijk symbool voor de Oekraïners of ze zich er zullen (moeten) terugtrekken, is nog onzeker.

Kiev verwacht een grootschalig nieuw offensief tegen het einde van de maand. Het is dan een jaar geleden dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. Volgens Zelenski verhogen de Russen daarom de druk op de Oekraïners. "Ze willen alle verliezen van het afgelopen jaar goedmaken", zegt hij. "We zien dat ze op verschillende plaatsen langs het front de druk verhogen, ook in de informatiestromen."