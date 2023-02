Petra De Sutter (Groen): " De wet op de kernuitstap gaat onder deze regering niet op de schop"

De regeringstop besliste vrijdag om te laten onderzoeken of (bepaalde van) onze oudste reactoren één of twee winters langer open kunnen blijven dan nu voorzien. Dat zou moeten gebeuren door in de zomer wat brandstof te sparen, zodat er in de winter nog voldoende is. De vraag komt voort uit de ongerustheid over onze bevoorradingszekerheid tijdens de winters 2025-2026 en 2026-2027, wanneer ál onze reactoren dicht zijn, ofwel definitief ofwel tijdelijk, voor werkzaamheden.