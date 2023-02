Politie pakt drie verdachten op na achtervolging van geseind voertuig in Putte: helikopter en speurhond ingezet

De politie heeft in Putte drie verdachten opgepakt na een achtervolging. Een voertuig dat geseind stond voor mogelijke woninginbraken in de regio Mechelen werd opgemerkt door een ANPR-camera. De politie zette een achtervolging in en kon twee inzittenden vrij snel oppakken. Een derde verdachte werd een uur later opgepakt dankzij een grote zoekactie met helikopter en speurhond.