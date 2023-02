Protest in Gent tegen gruwelijk lot Spaanse windhonden

Zondag 5 februari is uitgeroepen tot "Dia del Galgo", wat betekent "dag van de Spaanse windhond". Het is de dag dat in tientallen steden wereldwijd dierenliefhebbers op straat komen om aandacht te vragen voor het gruwelijk lot van de Spaanse windhond. Ook in Gent was er protest. Er kwamen zo’n 300 baasjes met hun honden protesteren tegen de Spaanse gang van zaken. De organisatie "Greyhound in Nood Belgium" verzamelde aan het Zuid en trok met een optocht via de Kouter door het centrum. Honderden dierenliefhebbers namen deel. Het zijn mensen die zo’n windhond adopteerden.