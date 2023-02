Wat weten we al over de Chinese "spionageballon" en hoe uitzonderlijk is deze situatie?

Als het echt om een spionageballon gaat, is dat volgens Quanten een verrassende gebeurtenis. Niet alleen omdat die zolang over het vasteland heeft gevolgen, maar ook omdat het eigenlijk niet meer van deze tijd is. "De technologie ervan is voorbijgestreefd door de satelliet. Die zijn preciezer en vliegen ook veel hoger, waardoor je ze niet kan zien. In essentie is spionage discreet en dat was de ballon niet. Iedereen was in de ban van de ballon."

Maar volgens het Pentagon was het niet de eerste keer dat zo'n ballon over de VS vliegt. In de periode dat Trump president was, zou het drie keer gebeurd zijn. "Het ging toen om heel korte vluchten en er was volgens mij ook geen interventie", zegt Quanten.