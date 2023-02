Totaal onverwacht: Blankenberge verkiest niet één, maar twee Prinsen Carnaval

Beide heren hadden een zodanig grote aanhang op de been gebracht, dat niet alle stemmers in de feestzaal binnen konden. De prinsen kunnen wel vrede nemen met de beslissing. Prins Kevin II en Prins Killian I hadden plots allebei een reden om te vieren. "Dit is heel bizar, maar ook leuk tegelijk", zegt Killian. "Dit was de meest veilige oplossing."

Ook Prins Kevin II moest even bekomen. "Wanneer een stembusgang niet volledig correct kan verlopen, moeten we naar een oplossing zoeken. Als er toch een winnaar was geweest, had de tegenpartij altijd een argument gehad om de uitslag aan te vechten. We willen geen miserie. Dit is eigenlijk de minst slechte oplossing."

"De twee prinsen zijn het slachtoffer van hun eigen succes geworden." reageert burgemeester Björn Prasse. "Het is uniek in de Blankenbergse geschiedenis, maar we gaan er een leuk carnavalsjaar van maken. Leuk detail, de twee heren wonen in hetzelfde appartementsblok in Blankenberge, weliswaar elk op een andere verdieping. Bij feestjes kunnen de twee dezelfde taxi terug naar huis nemen." lacht de burgemeester.