Voor het eerst eigentijds Vlaams werkboek en digitaal materiaal voor leerkrachten islamgodsdienst in Vlaanderen

Volgens Mohamed El Fadili, die de coördinatie voor dit lessenpakket deed, leeft er al heel lang een vraag bij leerkrachten naar een eigentijdse lesmethode, maar was er veel argwaan. "We zijn blij dat uitgeverij Van In zijn nek heeft uitgestoken en het initiatief heeft genomen. We hadden een heel team achter ons dat eigen illustraties kon maken en digitaal materiaal ontwikkelen. Dat kun je als leerkracht nooit in je eentje. We hopen dan ook dat de islamleerkrachten ervoor zullen kiezen om met ons materiaal te werken."