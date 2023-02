Wielertoerist gewond na aanrijding in Oekene bij Roeselare

Een groep wielertoeristen was zondagochtend omstreeks 9.30 uur samen op weg toen het langs de Ieperseweg plots verkeerd liep. Ter hoogte van de Oude Kantinestraat is er een heel scherpe bocht waardoor de zichtbaarheid voor tegenliggers quasi nul is. De wielertoeristen reden richting Roeselare, maar net op dat ogenblik kwam er uit de bocht een auto aangereden.

Een van fietsers kon het voertuig niet meer ontwijken en belandde op de motorkap van de wagen. De wielertoerist geraakte daarbij serieus gewond. Een ambulance en MUG-team kwamen ter plaatse om de gewonde man de eerste zorgen toe te dienen. Hij werd daarna bij bewustzijn overgebracht naar AZ Delta in Rumbeke. De politie sloot de omgeving van de bocht af voor alle verkeer. De fiets van het slachtoffer is rijp voor de schroothoop.