Zware brand in Huldenberg verwoest dak van Roemeense kerk en schooltje

In de nacht van zaterdag op zondag heeft het zwaar gebrand in de gebouwen van de Roemeense kerkgemeenschap "Alle Heiligen" in Loonbeek, een deelgemeente van Huldenberg. De brand brak uit in een van de achterliggende gebouwen. De brandweer kwam met vier ladderliften ter plaatse.

Toch is er aanzienlijke schade. "Ik ben na middernacht opgebeld en toen sloegen de vlammen al door het dak heen", vertelt burgemeester Danny Vangoidtsenhoven (Open VLD). "Boven is zeker alles verwoest, en ik vermoed dat er ook wel waterschade gaat zijn in het schooltje. Er zal een oplossing gezocht moeten worden."

De oorzaak van de brand is nog niet gekend. "We weten alleen dat het vuur zich snel verspreid heeft onder het dak. Vermoedelijk is dat door de isolatie, maar ik ben geen technicus, dus de exacte oorzaak weet ik niet", zegt Vangoidtsenhoven.