Infrabel plaatst GPS-trackers na recordaantal kabeldiefstallen: "Dievenbendes zijn actiever door stijgende prijs van koper" 

Het aantal kabeldiefstallen bij het spoor is vorig jaar meer dan verdrievoudigd. In totaal werd een recordaantal van 466 dergelijke feiten gepleegd, tegenover 153 in 2021. Meer dan 83 procent van de kabeldiefstallen werd vorig jaar gepleegd in Wallonië, 12 procent in Vlaanderen en 5 procent in Brussel. Met een concentratie van twee derde van de incidenten ligt het zwaartepunt van de diefstallengolf in de streek van Charleroi.

"De reden voor die toename heeft wellicht te maken met de markt van vraag en aanbod", zegt woordvoerder Fréderic Petit. "In de kabels zit koper en door de stijgende prijs van dat koper zijn dieven steeds actiever. Heel wat professionele dievenbendes lijken daarom opnieuw werkzaam. Het is dus heel belangrijk om extra maatregelen te nemen."