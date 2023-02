Zware aardbeving treft Turkije en buurland Syrië: honderden doden en gewonden, ravage is totaal

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken Suleymon Soylu zegt dat de focus nu ligt op het redden van mensen onder het puin. Hij vraagt iedereen in Turkije om voorlopig geen smartphones meer te gebruiken, zodat slachtoffers sneller kunnen gelokaliseerd worden. Soylu laat weten dat tien Turkse steden zijn getroffen: Gaziantep, Kahramanmaras, Hatay, Osmaniye, Adiyaman, Malatya, Sanliurfa, Adana, Diyarbakir en Kilis. Zeker 1.700 gebouwen zouden in die steden ingestort zijn.

De Turkse president Tayyip Erdogan wenst de burgers sterkte toe. "We hopen dat we samen zo snel mogelijk en met zo min mogelijk schade deze ramp te boven komen, we blijven doorwerken", aldus Erdogan. De vrees is echter groot dat de dodentol de komende uren snel zal oplopen.

De Turkse overheid heeft al vroeg om internationale hulp gevraagd. "Dat zegt natuurlijk veel over hoe ze deze ramp hier inschatten", zegt correspondente Mitra Nazar. Onder meer de Amerikaanse president Joe Biden heeft al hulp aangeboden. Nederland liet al weten dat het een ploeg met reddingswerkers naar Turkije stuurt. Ook ons land bekijkt wat het B-Fast-team kan doen om te helpen.

In de getroffen regio wonen ook zo'n 200 Belgen en er zouden ook 8 Belgische toeristen op reis zijn in de streek, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De Belgische ambassade probeert hen nu allemaal via mail of telefoon te pakken te krijgen. Voorlopig is er geen weet van Belgen die echt in de problemen zitten door de aardbeving.

In Turkije zijn aardbevingen niet ongewoon. Over het land lopen geologische breuklijnen waarbij aardplaten aan elkaar grenzen. Als die verschuiven, kan een beving ontstaan. In augustus 1999 kwamen meer dan 17.000 mensen om bij een aardbeving in het noordwesten van het land, nabij Istanbul.