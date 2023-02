Geologe Katleen Wils: "Iedereen verwacht vroeg of laat wel aardbevingen van deze omvang in Turkije, maar ze exact voorspellen is heel moeilijk"

Afgelopen nacht werden Turkije en Syrië getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.8 en deze voormiddag volgde in dezelfde regio een tweede schok met een kracht van 7.6. Bevingen van deze omvang zijn zeer uitzonderlijk, zegt geologe Katleen Wils (UGent) in "VRT NWS Live". "Aardbevingen met een kracht van 8 komen gemiddeld 1 keer per jaar voor in de hele wereld."