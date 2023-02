Antwerpse cruiseterminal krijgt tweede leven als kunstwerk in Verbeke Foundation

Het oude gangpad dat aan de Scheldekaaien stond ter hoogte van het Zuiderterras, is tussen kerst en nieuwjaar gedemonteerd en is nu opnieuw opgebouwd in het openluchtmuseum Verbeke Foundation in Kemzeke. Via het gangpad kwamen jaarlijks duizenden toeristen aan wal. Nu staat de constructie van 15 meter hoog tussen de bomen vlakbij de E34.

Kunstenaar Koen Deprez gebruikt het gangpad als skelet voor een nieuwe constructie. "We gaan er allerlei afgedankte industriële constructies aan monteren", vertelt hij. "Dat kan van alles zijn. Op dit moment hebben we windturbines klaar liggen en een silo van vijf ton. Er komen ook skiliften aan het gangpad".