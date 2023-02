Felle keukenbrand maakt woning onbewoonbaar in Merchtem

In een rijwoning langs de Brusselsesteenweg in Hamme, bij Merchtem is vanavond brand uitgebroken in de keuken. "Het was een korte, maar hevige brand", vertelt sergeant Geert Janssens van de brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Toen we aankwamen, hadden de bewoners het huis al verlaten. We waren het vuur snel meester, maar de rook had zich al in heel de woning verspreid en dat maakt dat ze tijdelijk onbewoonbaar is." De bewoners kregen van de sociale dienst van de gemeente een noodwoning aangeboden.