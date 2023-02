Brusselse schepenen niet langer gratis naar het zwembad

Verder wees Bauwens ook op de stijging van de zwembadtarieven voor burgers. “Voor zij die regelmatig gaan zwemmen, stijgen de prijzen van 200 naar 770 euro per jaar. Ik denk dat men vergeten is dat openbare zwembaden een sociaal en sportief doel hebben en dat het essentieel is om sport toegankelijk te houden. Gezien de stijgende kosten van levensonderhoud overal, vragen wij dan ook om de prijs democratisch te houden”, klonk het in de gemeenteraad.



Zijn voorstel is dan ook om de tarieven van zwembadabonnementen - die recent werden afgevoerd - evenredig te laten stijgen met die van de individuele zwemtickets (+15 procent). “Als de stad diezelfde stijging zou doorvoeren, stijgen de abonnementsprijzen tot 230 euro per jaar. Dit lijkt ons een redelijk en sociaal voorstel", aldus Bauwens.