CHECK- Neen, deze beelden dateren niet van de recente aardbeving in Turkije en Syrië

Tip: Wat is een omgekeerde zoekopdracht?

Een omgekeerde zoekopdracht of reverse image search is een zoekfunctie die zoekmachine's als Google of Yandex aanbieden en waarvan je vertrekt vanuit een beeld dat je al hebt. In plaats van via woorden een foto of video te zoeken, zoek je via de beelden welke woorden of artikels bij dat beeld horen. Op die manier kan je bijvoorbeeld de oorspronkelijke context van een viraal gegane foto achterhalen.

Op Google kan je het foto-icoontje in de zoekbalk gebruiken voor een omgekeerde zoekopdracht of je kan een gespecialiseerde website als TinEye gebruiken. Ook Google Lens is goed voor het achterhalen van de context van foto's.