Cocaïnewasserij ontdekt op zolder van huis in Mechelen, 4 twintigers aangehouden

De onderzoeksrechter in Mechelen heeft vier mannen (van 21, 25, 26 en 28 jaar) aangehouden op verdenking van drugshandel. Vorige week had de politiezone Rivierenland tijdens een huiszoeking een cocaïnewasserij ontdekt op de zolder van een huis aan de Hogeweg in Mechelen. Er werd 5 kilogram cocaïne in beslag genomen.