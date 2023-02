Crisisopvang met rouwconsulent voor kinderen in VOX-basisschool Pelt na gezinsdrama

In Pelt wordt na het gezinsdrama van afgelopen weekend vandaag crisisopvang georganiseerd in basisschool VOX met onder meer een externe rouwconsulent. Het oudste kindje, een meisje van 4 jaar, dat om het leven kwam, ging daar naar de kleuterschool. De politie was in het verleden al moeten tussenkomen bij familiale geschillen, zegt het parket.