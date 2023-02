Lieve heeft oplichters aan de lijn: "Rekening van hulpbehoevende zoon geplunderd"

Welke smoes gebruikten de oplichters om haar te overtuigen? "Er zou een verdachte inlogpoging met transactie gebeurd zijn op mijn zoons rekening. Het enige wat ik moest doen was inloggen via Itsme, zodat ze mij konden helpen. Ik heb dat onmiddellijk gedaan." Zo klikte ze tot drie keer toe op een verzoek van de bank via Itsme.

"Via de login van Itsme konden ze alles overnemen en konden ze aan mijn bankgegevens." Omdat Lieve met de oplichters aan de telefoon was, kon ze ondertussen niet meevolgen wat er met haar bankrekening aan het gebeuren was. "Zolang ik met de oplichters aan het bellen was, ging ik helemaal in hun verhaal mee. Maar toen ik de telefoon ophing, dacht ik: "Shit! Ik ben opgelicht!" Ik had net daarvoor nog bedankt voor de hulp."