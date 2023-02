Na optreden bij Amerikaanse complotdenker: UGent haalt boek van professor Mattias Desmet voorlopig uit opleiding

Wat eraan voorafging

Begin september was de professor Mattias Desmet (UGent) te gast in de talkshow van de Amerikaanse complotdenker Alex Jones. Daar vertelde hij onder meer dat hij met eigen ogen zag hoe in België een openhartoperatie werd gedaan onder hypnose en zonder verdoving. Desmet gaf later in een bericht op Facebook toe dat hij niet de waarheid sprak.