"Lander en Liselot krijgen geen smartphone": jeugdboek "Duet met valse noten" van Bart Moeyaert viert 40e verjaardag met nieuwe editie

"Tijdens mijn middelbare schoolperiode was ik niet de meest gelukkige mens. Ik werd gepest, omdat ik te meisjesachtig werd gevonden. Om mezelf gelukkig te houden, begon ik een dagboek, waarin ik een fantasievriendinnetje had. Zij is uiteindelijk Liselot geworden uit "Duet met valse noten". Toen het boek op mijn 19e uitkwam, voelde ik me overweldigd, te klein voor de wereld. Omdat ik niet zo gelukkig was in die periode, zijn mijn herinneringen aan toen wat vaag."



"In 1983 was het opmerkelijk dat een 19-jarige een boek uitbracht. Nu kan een meisje van 10 die mooi zingt op Tiktok viraal gaan en beroemd worden. Ik werd destijds beoordeeld door recensenten die een pak ouder waren en mijn boek "een flink schoolopstel" noemden. De reacties van jongeren waren wél positief, maar die hoorde ik pas veel later, want sociale media bestonden toen niet."