Eerste Belgische witte asperges van het seizoen geveild bij BelOrta in Sint-Katelijne-Waver

De opbrengst van de eerste asperges gaat naar twee goede doelen. De veiling verhoogde het bedrag tot 5.000 euro. De opbrengst zal door Foundation Mechelen vzw gebruikt voor de opening van de Nationale Spelen van de Special Olympics Belgium op 17 mei in het stadion van KV Mechelen. Het andere goede doel, Cis 4 Ever, zamelt geld in voor Kom op tegen Kanker.