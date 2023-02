Extra politiecontroles in de hele provincie Antwerpen op gebruik van gordels en kinderzitjes

Uit onderzoek blijkt dat drie op de vier kinderen niet correct of zelfs niet vastgeklikt zijn." Het is ook belangrijk dat voor kleine kinderen hun zitje omgekeerd geplaatst wordt, zodat de kinderen achteruit kijken," zegt Jean-Claude Gunst, hoofdcommissaris bij de federale politie. "Want als ze vooruit kijken, vliegen ze bij een botsing vooruit." Kinderen jonger dan 18 en kleiner dan 1,35 meter moeten worden vervoerd in een zitje dat voor hen geschikt is. Wie zijn kinderzitje niet correct gebruikt, riskeert een boete van 174 euro.