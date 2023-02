Federale regering bereikt akkoord over accijnzen op energie, btw blijft op 6 procent

Daarom worden er vanaf 1 april accijnzen geheven op gas en elektriciteit. Er komt een welbepaald tarief op een basispakket en een hoger tarief voor wie meer verbruikt dan dat basispakket. De regering heeft wel een soort noodrem ingebouwd: mochten de energieprijzen voor 1 april weer de hoogte in schieten, worden de accijnzen uitgesteld.

Daarnaast wordt het uitgebreid sociaal tarief afgebouwd in vier fasen. Dat geldt nu voor 2 miljoen mensen of 1 miljoen gezinnen. Het uitgebreide sociaal tarief was in 2021 ingevoerd om meer mensen te beschermen. Vanaf volgend jaar zal het alleen gelden voor wie geniet van bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen (een leefloon, een tegemoetkoming voor personen met een handicap of de inkomensgarantie voor ouderen), zoals vóór 2021. De groep die er toen is bijgekomen, zal geleidelijk aan weer meer moeten gaan betalen (per kwartaal wordt het lager tarief telkens met 25 procent afgebouwd).

Dat alles zal vermoedelijk leiden tot een energiefactuur die zo'n 20 euro duurder is dan vandaag, tenzij de gas- en elektriciteitsprijzen tegen dan nog verder zakken.