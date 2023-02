Fiets in opmars voor woon-werkverkeer: 14 procent van werknemers gaat met fiets werken

De fiets is ondertussen het belangrijkste vervoersmiddel voor 14,1 procent van de Belgische werknemers, waar dat in 2005 nog 7,8 procent was en in 2017 zowat 11,1 procent. De fiets is de vervoersmodus die doorheen de jaren het sterkst gegroeid is in de drie gewesten, en de opkomst van elektrische fietsen en speedpedelecs is daar niet vreemd aan.