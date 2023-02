Fruittelers in colonne naar Brussel uit protest tegen lage prijzen: "We zullen met zo'n honderd tractoren zijn"

De fruittelers voeren actie in Brussel tegen de lage prijzen die ze krijgen voor hun producten door de supermarkten. Het protest gaat uit van Actiegroep Fruittelers en van Cepifruit. "We zijn vanochtend met een 20-tal tractoren vertrokken", zegt Xavier Laduron in "De ochtend" op Radio 1. De colonne zal van Glaaien (nabij Luik) via Sint-Truiden naar Brussel rijden. "Er komen nog op verschillende verzamelpunten tractoren bij. We hopen met een honderdtal tractoren in Brussel aan te komen."