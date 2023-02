Gaziantep: duizenden jaren oud, gastvrij en nu het epicentrum van zware aardbevingen in Turkije

Gaziantep zal niet bij veel mensen een belletje doen rinkelen. Nochtans is het een stad met een lange en rijke geschiedenis. De eerste permanente bewoning in het gebied dateert van het vierde millennium voor Christus: 6.000 jaar geleden dus, in de vroege bronstijd. De huidige stad is wellicht pas gesticht enkele eeuwen voor het begin van onze jaartelling.

Archeologen hebben er in de loop der jaren veel interessante vondsten gedaan. In de regio is bijvoorbeeld ook 's werelds grootste mozaïekmuseum met bijna 2,5 vierkante kilometer aan mozaïeken uit de klassieke oudheid, een groot deel uit de Griekse periode. Er is nog geen duidelijkheid over de staat van dat erfgoed en de meeste andere musea na de aardbevingen.