Geen extra verkaveling op de Heikantberg in Rotselaar

Verschillende natuurverenigingen reageren opgelucht. Philip Croes van lokale actiegroep Semper Ferraris hoopt dat die laatste vier hectaren nu ook echt natuur blijven. "Het is nog steeds niet beschermd, maar de vergunning is geweigerd en erg goed gemotiveerd. De Heikantberg is al deels bebouwd en immobiliënhandelaars zetten eigenaars aan om stukken grond te herverdelen en te verkopen om er op te kunnen bouwen. Gelukkig heeft de gemeente nu ook een verkavelingsstop uitgevaardigd op de Heikantberg. Het gaat om een echt oud bos, in heel Vlaanderen vind je zo maar 13% gebied meer. Dit is echt de moeite om te vrijwaren."