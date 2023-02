Gemeente Rotselaar plaatst zonnepanelen op haar gebouwen, inwoners kunnen mee investeren via coöperatie

Inwoners die meer info willen, kunnen op donderdag 16 maart om 20 uur terecht op een infoavond in de Mena (Provinciebaan 2 in Rotselaar). ECoOB stelt het project voor en geeft meer informatie over hoe je mee kunt investeren in zonnepanelen op de gemeentelijke daken. Inschrijven voor de infoavond via kan hier.