Gemeente Zaventem moet straatfeesten meer aanmoedigen: "Belangrijk voor sociale samenhang"

In Zaventem werden de afgelopen 8 jaar gemiddeld 7 straatfeesten georganiseerd per jaar. Te weinig volgens Lukas Schillebeeckx, fractieleider van CD&V Zaventem. Hij vroeg de cijfers op bij bevoegd schepen, Dirk Philips (Open VLD). "In een samenleving die meer divers wordt op vlak van taal, cultuur, etnische achtergrond, e.d. moeten we bekijken op welke manier we de organisatie van dergelijke initiatieven vanuit de gemeente beter kunnen stimuleren,” aldus Schillebeeckx.