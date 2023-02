Gemeentehuis Boom gesloten na ernstig geval van agressie

In het gemeentehuis van Boom heeft een agressieve man maandagmorgen het plexiglas van het loket burgerzaken aan diggelen geslagen. Daarbij raakte een medewerkster lichtgewond in het aangezicht. Schepen van Personeel Francis Sanchez Santos (N-VA) besliste daarop om het gemeentehuis tijdelijk te sluiten. "Het was nodig om te bekomen. Iedereen die aanwezig was, was erg was aangedaan. We hebben de mensen aan loketten nog verder geholpen en later opgebeld om te vragen of we nog iets meer konden doen", vertelt de schepen.