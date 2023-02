Gent kan krotwoningen bij langdurige leegstand voor 9 jaar aanslaan 

Het stadsbestuur van Gent beslist om ‘sociaal beheer’ in te voeren bij langdurig leegstaande en verkrotte woningen. De maatregel kan gebruikt worden bij gebouwen die al minstens 2 jaar leegstaan of onbewoonbaar zijn. "Er is nu een Vlaams kader. We hebben eerst heel wat ondersteunende maatregelen op poten gezet om eigenaars te helpen", legt Heyse uit. "We hopen dat we zo mensen over de streep kunnen trekken."