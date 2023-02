Gents textielbedrijf Calcutta Home Fashion doet in half jaar 3 overnames, "productie stijgt met 1 miljoen meter stof per jaar"

Het Gentse textielbedrijf Calcutta Home Fashion heeft in zes maanden tijd drie andere textielbedrijven overgenomen. Daardoor stijgt de productie met 1 miljoen meter per jaar. Laatst overgenomen is AG Tex uit Waregem, waarvan ook 12 personeelsleden overkomen. Calcutta is de oudste weverij van België. In 2019 zat de fabriek nog in slechte papieren.