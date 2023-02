Ontploffing in Gentse Rabotwijk met zelfgeknutseld projectiel 

In de Gentse wijk Rabot heeft in de nacht van zondag op maandag een explosie schade veroorzaakt aan een kapperszaak. Op camerabeelden is te zien hoe een man iets in brand steekt voor de gevel en dan wegvlucht.

De ontploffing is rond 02.50u gebeurd aan een kapperszaak in de Wondelgemstraat. Een man stak iets in brand voor het pand, nam vermoedelijk nog een foto en vluchtte dan weg. Er volgen een ontploffing waarbij de ingang van de zaak, een glazen deur, vernield werd. Er vielen geen gewonden. Ook de handelszaak naast de kapper en een winkel aan de overkant van de straat raakten licht beschadigd.