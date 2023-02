Gijzeling in Landegem bij Deinze goed afgelopen

Iets na twaalven kreeg de politie van de zone Deinze-Zulte een melding van een gijzeling. In Landegem bedreigde een man zijn vrouw met een vuurwapen. De vrouw kon haar dochter verwittigen die op haar beurt de politie contacteerde.

Er kwamen militairen en een speciaal onderhandelingsteam naar het huis. Het onderhandelingsteam kon op de man inpraten en hem na een half uur overtuigen om naar buiten te komen. Het is een oudere man, die erg verward bleek. In het huis vond de politie een geladen revolver. De vrouw krijgt slachtofferhulp. De zaak is nu in handen van het parket.

De buurt reageerde geschrokken toen ze de zwaar bewapende politieagenten zag. "Het is schrikken en het is erg dat zulke dingen gebeuren. Maar we zijn vooral opgelucht dat het goed is afgelopen", zeggen enkele omwonenden.