Google lanceert eigen chatrobot "Bard", een concurrent voor ChatGPT

De chatrobot is gebaseerd op de LaMDA-technologie, die Google twee jaar geleden al had voorgesteld. Het is een soort taalmodel dat werkt op artificiële intelligentie (AI). "Bard probeert de brede kennis van de wereld te combineren met de kracht, intelligentie en creativiteit van onze taalmodellen", schrijft CEO Sundar Pichai in een blogbericht. "Het maakt gebruik van informatie van het internet om frisse en hoogwaardige antwoorden te bieden."

Je zou Bard onder meer kunnen gebruiken om evenementen te plannen, recepten op te zoeken of om meer informatie te krijgen over een bepaald onderwerp. Of zoals Pichai het zegt: "Het kan je helpen nieuwe ontdekkingen van NASA's James Webb Space Telescope uit te leggen aan een negen jaar oud kind."

De eerste versie draait op een lichtere versie van LaMDA, waar minder rekenkracht voor nodig is. Momenteel heeft slechts een select groepje testers daar toegang toe. Vervolgens zullen ze opschalen naar meer gebruikers, "om meer feedback te verzamelen". Met die feedback wil Google er naar eigen zeggen voor zorgen dat Bard voldoet aan "een hoge lat voor kwaliteit, veiligheid en grondigheid".