Beyoncé breekt Grammy-record (ze heeft er nu 32), Harry Styles wint album van het jaar

Zijn mede-genomineerden in de categorie Album of the Year waren: Abba ("Voyage"), Adele ("30"), Bad Bunny ("Un verano sin ti"), Beyoncé ("Renaissance"), Mary J. Blige ("Good morning deluxe"), Brandi Carlile ("In these silent days"), Coldplay ("Music of the spheres"), Kendrick Lamar ("Mr Morale and the big steppers"), Lizzo ("Special").