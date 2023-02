70.000 "haventoppers" van Port of Antwerp-Bruges krijgen een brooddoos "omdat ze broodnodig zijn"

Van 2 tot en met 10 februari rijdt Port of Antwerp-Bruges met een haventoppers-camper rond in Zeebrugge en Antwerpen. Het bedrijf doet dat voor de tweede keer in Zeebrugge en voor de vijfde keer in Antwerpen om alle 70.000 mensen die in de haven werken te bedanken. De medewerkers reageren positief op het initiatief. "Het is fijn dat we een teken van erkenning krijgen", vertelt een van hen.