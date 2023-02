Heilig-Hartziekenhuis in Lier zoekt kunstschilders en fotografen om gangen op te fleuren

Het Heilig-Hartziekenhuis in Lier is op zoek naar kunstschilders en fotografen die hun werk willen presenteren in de inkomhal en op twee lange muren van het ziekenhuis. Dat geeft de patiënten en bezoekers wat rust en afleiding. Het project was al gestart voor corona maar is wat stilgevallen toen er door de coronamaatregelen strenge regels waren in om het ziekenhuis te komen.