Medische teams B-FAST eind deze week op het terrein in Turkije, maar hoe gaan ze te werk? Ex-vrijwilliger Marc uit Merelbeke getuigt

Marc Bogaert was tot enkele jaren geleden reddingshondenbegeleider bij het reddingshondenteam (het Urban Search & Rescue-team) van B-FAST (Belgian First Aid & Support Team). Dat team is een van de verschillende modules van B-FAST. Zo zijn er ook een modules voor medische hulp of waterzuivering.

Het begon voor de Merelbekenaar in 1999. Ook toen gebeurde er een zeer zware aardbeving in Turkije, waarbij meer dan 17.000 doden vielen. "We zijn met een zestal mensen daar vrijwillig naartoe gegaan om met reddingshonden te gaan zoeken naar slachtoffers. Nadat we enkele dagen aan de slag waren geweest, hebben de toenmalige ministers van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken ons bezocht. Na die ramp is beslist om B-FAST op te richten." Over de jaren heen schoten Bogaert en zijn team regelmatig te hulp bij grote internationale rampen.