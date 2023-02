Genkse straat Hoogzij van midden februari tot midden maart enkele avonden afgesloten voor paddentrek

Op zo’n avond dat de Hoogzij wordt afgesloten zal er tussen 18.30 en 22 uur geen verkeer meer mogelijk zijn in de straat. “De buurtbewoners hebben een brief in de bus gehad, met ook de vraag om zich aan te melden bij een Whatsapp-groep. Zo kunnen we hen tot op de minuut op de hoogte houden wanneer we gaan afsluiten en waarom.”