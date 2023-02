Innovatieve technologieën die werk lichter moeten maken voorgesteld in Pelt

Jeroen Ceyssens is onderzoeker en doctoraatsstudent aan de UHasselt en ook de uitvinder van de AR Cleaning tool en de XR Welding tool. "De AR Cleaning tool wordt gebruikt om poetspersoneel op te leiden door ze via een virtual reality bril op de snelle en juiste manier te tonen waar ze al gepoetst hebben en waar dat nog nodig is", legt hij uit. "De XR Welding tool werkt op een gelijkaardige manier. Het zorgt voor een simulatie zodat de lasser kan kijken hoe die het best zou kunnen lassen in de werkelijkheid. Door een virtual reality bril zien ze het lassen, maar in de werkelijkheid gebeurt er eigenlijk niets. Het kan helpen om werknemers hun job beter te laten uitoefenen."