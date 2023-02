Jongeman (19) die met nepwapen voor paniek zorgde op Vives in Kortrijk moet naar psychiatrische instelling, moeder: "Zwaar verdict"

Op dit moment is de jongeman al anderhalf jaar in behandeling. Zijn moeder is niet tevreden met de beslissing om hem te interneren. "Ik vind het een heel zwaar verdict", zegt Veerle Noppe. "Jules is er ook niet goed van. Hij had het gevoel dat hij goed bezig was en dat is ook waar. We hadden allebei schrik voor internering want daar komt heel veel bij kijken", reageert ze.

Zijn mama is vooral gefrustreerd, omdat ze eerder al om hulp vroeg voor haar zoon. "Voor hij 18 werd, hebben we om hulp geroepen. De jeugdrechter kon toen geen psychiatrische hulp bieden omdat Jules dat niet vrijwillig wilde doen. Ze zeiden dat ze enkel hulp konden geven als er iets zou gebeuren. Nu is er iets gebeurd. Ik ben heel bang dat als ze geen goed plekje vinden voor hem in een instelling, dat hij dan toch nog in de gevangenis zal belanden”, zegt ze.